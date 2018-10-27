العلايلى: 3 مطالب موضوعية فى قضية مقتل خاشقجى

27 أكتوبر 2018 - 12:07 م

وضع محمود العلايلى، الخبير السياسي، ورئيس حزب المصريين الأحرار جبهة نجيب ساويرس، تصورًا لقضية مقتل الكاتب السعودى جمال خاشقجى، مشيرًا إلى أن كل الأطراف الآن وكأنها استشعرت الحرج فى الكشف عن الحقائق ما جعلوا الساحة السياسية تعج بالروايات غير الرسمية عن القضية.

وقال العلايلى فى مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "الحدث والرواية": "يجب تحديد من هى الدول المؤثرة سياسيًا على الموقف السعودى، فتركيا هى الدولة التى جرى على أرضها الأحداث والتى سوف تحاول أن تجنى أكبر قدر من المكاسب، ومحاولة استمالة العالم الحر لمحو الصورة السلبية عنها، وعلى الناحية الأخرى الدول المهتمة بحرية الرأى والتعبير، وتحديدا الولايات المتحدة على جانب، ودول أوروبا وكندا وأستراليا على جانب آخر".

وأضاف: "يختلف النسق الأخلاقى فى أوروبا وكندا وأستراليا، حيث يعتبر الحكام أنفسهم مسئولين مسؤولية سياسية مباشرة أمام دافعى الضرائب فى ظل اهتمام المواطن الأوروبى بالشأن الخارجى، وخاصة الجارة المباشرة تركيا، أو السعودية التى تقع فى المجال الحيوى الأوروبى لذا وجب على السعوديين التوجه للمواطنين فى هذه الدول مباشرة ومحاولة إقناعهم أن ما قد تقبل به إداراتهم السياسية فى إطار المقنع والمقبول، أحد لن يطلب من السعوديين إعادة خاشقجى إلى الحياة، ولكنهم مدينون للعالم بصياغة حبكة قابلة للاستساغة، لتقلل من حجم التنازلات السياسية التى ستزداد كلما علت كلمة الروايات المنافسة، فالولايات المتحدة وكتلة أوروبا وكندا وأستراليا لا تولى مسألة الحريات الاهتمام الكافى إلا إذا كانت على أراضيهم وتخص مواطنيهم، لكنهم فى إطار الحرص على علاقاتهم الاقتصادية بالسعودية فى انتظار أفضل نسخة من الرواية التى تحكى ماذا حدث لجمال خاشقجى؟!".