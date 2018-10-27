شاهد.. تشكيل ليفربول وكارديف سيتي في لقاء اليوم

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تنطلق مباراة نادي ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، وكارديف سيتي في تمام الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول والتي جاءت كما يلي:

ويتولى الثلاثى محمد صلاح وفيرمينو وساديو مانى قيادة هجوم ليفربول فى مباراة اليوم، كما ينتظر أن يتواجد الثنائى جيمس ميلنر وأدم لالانا فى التشكيلة الأساسية لـ"الريدز" أمام كارديف سيتى.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 23 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق الأهداف والذى يحل ضيفًا على توتنهام بملعب "ويمبلى" بعد غدٍ الاثنين، فى حين يملك كارديف سيتى 5 نقاط فى المركز الـ17.
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