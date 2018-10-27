العليا للحج والعمرة: الخميس 15 نوفمبر أول رحلة عمرة

27 أكتوبر 2018 - 01:07 م

بناء على تكليف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وبعد اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة السيد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، تم الاتفاق على أن تكون أولى رحلات العمرة لهذا الموسم يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر المقبل.

كما تم تحديد موعد فتح باب التوثيق للشركات السياحية من الخميس الموافق 25 أكتوبر و حتى يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018، حيث تعد هذه أطول فترة للتوثيق ما يتيح لجميع الشركات الفرصة لإنهاء إجراءاتها للعمل خلال الموسم.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد قررت البدء في فتح موسم العمرة مبكرًا مع الالتزام بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة التي وضعتها اللجنة واعتمدتها الوزيرة لموسم 1439، وقد فوضت الدكتورة رانيا المشاط اللجنة لوضع الاليات الفنية والتنظيمية التي تراعي حماية المعتمر المصري وضبط السوق.

وتتضمن الضوابط الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ 500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20% منها خلال شهر رمضان.