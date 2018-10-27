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فض اعتصام رابعة العدوية

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لـ 29 ديسمبر..

تأجيل إعادة محاكمة 17 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

قضايا وحوادث

فض اعتصام رابعة العدوية
جانب من فض الاعتصام

شيماء السيد

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تأجيل محاكمة 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 17 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، لـ 29 ديسمبر لضم المستندات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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