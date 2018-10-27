» نجاة الأمير «هاري وميجان» من الموت

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خلية إرهابية

المستشار حسن فريد

محمد الظاهري

في الجولة الأولى لهم رسميًا خارج البلاد مُنذ زواجهما في مايو 2018 الماضي، تعرض الأمير هاري وميجان ماركل إلى موقف خطير كان من المُمكن أن يودي بحياتهما.

تفاجأ كابتن طائرة "Qantas " التي كانت تنقل الأمير البريطاني هاري وزوجته، بوجود طائرة أخرى كانت على مدرج مطار سيدني أثناء عملية الهبوط.

وقرر كابتن الطائرة نايجل روسر، في اللحظات الأخيرة التراجع عن الهبوط والتحليق مرة أخرى.

ومازح «روسر» الركاب قائلا: "ستحصلون على فرصة أخرى لرؤية المنظر الرائع للميناء"، وهبطت الطائرة بأمان وسلام تام".

وكان الكاتب الصحفي، «أوميد سكوبي»، في وقت الكشف عن الحادثة: "لقد أفشلت طائرتنا هبوطها، ولكن كابتن الطائرة أوضح أن هناك طائرة أخرى على المدرج تسير ببطء شديد".

وتتزامن زيارة هاري وميجان إلى أستراليا مع دورة ألعاب إنفكتوس لمصابي الجيش في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر.

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