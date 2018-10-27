اعتقال المئات من ضباط بشار بـ"المسلخ البشرى"

27 أكتوبر 2018 - 01:21 م

كشف البرلماني السوري نبيل الصالح عن احتجاز المئات من ضباط النظام السوري بسجن صيدنايا السيئ السمعة، والمعروف بـ"المسلخ البشري".

وقام الصالح على حسابه على "فيس بوك" بنشر مداخلة له مع رئيس البرلمان السوري قائلا: "سيدي الرئيس..نتساءل عن توقيف عدد كبير جدا من الضباط المهندسين وحملة الدكتوراه منذ ثمانية أشهر في سجن صيدنايا بتهم لم تثبت إدانتهم بها بعد، ومن قبل لجنة غير مختصة قانونيًا، إذ من حق هؤلاء الذين صمدوا طوال سنوات الحرب وكانوا مؤتمنين على أرواح جنودهم، محاكمتهم طلقاء ومن قبل القضاء العسكري المختص، ناهيك عن الفراغ الذي يشكله غياب هؤلاء القادة عن المؤسسة العسكرية".

واستنكر الصالح الطريقة التي تم بها إدارة الجلسة في البرلمان، خاصة تصريح وزير دفاع بشار قائلاً: "بتوجيه من الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة ندرس إمكانية تسريح كل دورات الاحتياط وعدم الاحتفاظ بأحد: هذا ما قاله اليوم العماد علي عبد الله أيوب وزير الدفاع تحت قبة مجلس الشعب، وقد تماهى معه الرئيس حمودة الصباغ من حيث التعامل معنا بأسلوب عسكري لم يسمح لنا فيه بالتحدث لأكثر من دقيقة حيث تحدث 64 نائبًا في 66 دقيقة، فبدونا ونحن نقرأ طلبات مواطنينا بسرعة كما لو أننا تلاميذ في حصة القراءة".

ولم يتحدث الصالح عن الأسباب التي دفعت جيش النظام لاعتقال هؤلاء الضباط، إلا أنه من خلال تفاعل موالين للنظام مع المنشور الذي كتبه، فقد تحدث بعضهم عما قالوا إنه "اتهامات زائفة" وجهت لهؤلاء الضباط، فيما قال آخرون إنهم تم سجنهم بسبب "تقارير كيدية"، وذكروا أن عدد الضباط وصف الضباط الموقوفين نحو 350 ضابطًا.



