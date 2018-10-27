إخلاء سبيل مدافع أسوان فى اتهامه بالانضمام لداعش

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن، استمرار إخلاء سبيل حمادة السيد مدافع نادى أسوان، فى اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش، بتدابير احترازية.

وكانت النيابة أجرت تحقيقاتها مع المتهم فى القضية رقم 840 لسنة 2017، حيث وجهت إليه تهمة الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابى، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.


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