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"الداخلية" تطرح طماطم وبطاطس بأسعار مخفضة فى رمسيس

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شوادر بطاطس وطماطم تابعة لوزارة الداخلية
شوادر بطاطس وطماطم تابعة لوزارة الداخلية

وكالات - حنان حمدتو

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طرحت شوادر "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية  البطاطس والطماطم بأسعار منخفضة، حيث يتم بيع كيلو البطاطس بـ6 جنيهات، وكيلو الطماطم بـ5 جنيهات.

ووفرت وزارة الداخلية أطنانا من البطاطس والطماطم، وذلك بشوادر “كلنا واحد”، وذلك بميدان رمسيس بوسط البلد في القاهرة،وسط إقبال كبير من المواطنين عليها لشراء متطلباتهم.

وجاء ذلك تزامنًا مع تجميع عدد من التجار الجشعين لأطنان من البطاطس والطماطم، واحتكارها بهدف تعطيش السوق وخلق هيمنة سوقية، إلا أن وزارة الداخلية سارعت في توفير أطنان من البطاطس والطماطم من خلال الاتفاق مع بعض التجار على طرحها في الشوادر بأسعار مخفضة والحصول على هامش ربح معقول، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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