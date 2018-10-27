  • السبت 27 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:16 م
بحث متقدم
اهلي

تطورات جديدة فى قضية مشجعي الأهلي وحوريا الغيني

فض اعتصام رابعة العدوية

تأجيل إعادة محاكمة 17 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

محكمة

استمرار إخلاء سبيل "الظواهري" في "إنشاء خلية إرهابية"

إيداع المئات من ضباط بشار بـ "المسلخ البشري"

اعتقال المئات من ضباط بشار بـ"المسلخ البشرى"

أرشفية

حقيقة استيلاء زكريا عزمى على حديقة متحف عبد الناصر

"عداد عكسي" ضد إيران علي صفحة الخارجية الأمريكية

"عداد عكسي" ضد إيران على صفحة الخارجية الأمريكية

صورة الخبر

خفض الدعم عن الوقود ساعد مصر في هذا الأمر

قابوس

أول تعليق من «عُمان» على زيارة نتنياهو

ليفربول

شاهد.. تشكيل ليفربول وكارديف سيتي في لقاء اليوم

النفيسي : مسقط تطبّع مع إسرائيل بالمجان

النفيسى: ما فعلته سلطنة عمان "تطبيع مجانى"

بالصور..

15 ألف مستفيد من "عينيك في عنينا" خلال 16 قافلة بأكتوبر

آخر الأخبار

مبادرة عنيك في عنينا
مبادرة عنيك في عنينا

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

طفل يخترق شركة أبل" و FBI يطارده

#

بالأرقام.. المصرية للاتصالات تحقق أعلى إيراد فى تاريخها

#

الاستقالات تضرب جهاز الفراعنة

#

تعرف موعد مباريات اليوم في كأس العالم

واصلت مبادرة "عينيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، عملها حيث تم إطلاق 16 قافلة في 7 محافظات خلال شهر أكتوبر.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن "عينيك في عنينا" أطلقت 16 قافلة في: بني موسي، بدر، كفر الدوار، وكينج عثمان بمحافظة البحيرة، وقرى كفر الزيات، قطور، طنطا، بمحافظة الغربية، وكفر الرفاعي بالجيزة، والمنزلة بمحافظة القليوبية، وقرى الرياينة، البعيرات بمحافظة الأقصر، ونجع ابودياب ونجع العكرمي بمحافظة قنا، وقرى أبو الريش، ودراو، والخور القبلي بمحافظة أسوان، بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية.

وأكد عبد الفتاح ارتفاع المستفيدين من المبادرة خلال أكتوبر الجاري إلى 15 ألف مواطن مستفيد سواء بالكشف أو العلاج أو النظارات الطبية أو التدخلات الجراحية وجميعها بالمجان.

وقال الدكتور أسامة عباس المشرف العام على المبادرة، أن عينيك في عنينا كشفت على 80 ألف مواطن وذلك من خلال 80 قافلة منذ انطلاقها يناير الماضي.

يذكر أن مبادرة "عينيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.

شاهد الصور..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. فتاة تشعل النيران فى مول تجارى
» "الداخلية" تطرح طماطم وبطاطس بأسعار مخفضة فى رمسيس
» شاهد.. نسرين أمين تثير الجدل بـ"كاش مايوه"
» نجاة الأمير «هاري وميجان» من الموت
» "صلاح" يفرض سيطرته على هارى كين
» شاهد.. ولادة خروف بلا أرجل في السعودية
» اكتشاف أثرى للملك رمسيس الثانى فى منطقة عرب الحصن
» المرأة بالمحافظين تناقش تقليص الفجوة بين الجنسيين
» شاهد.. صندوق بريد لمراسلة المهدي المنتظر
» أمى كانت على علم بما ترسله "أم كلثوم" لوالدى
» "السعدني" مهاجمًا جماهير الأهلي والزمالك: "جتنا القرف"

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة