تطورات جديدة فى قضية مشجعي الأهلي وحوريا الغيني

27 أكتوبر 2018 - 01:42 م

أكدت مصادر مطلعة على قضية مشجي النادي الأهلي المحبوسين على خلفية أحداث مباراة الأهلي مع فريق حوريا الغينى في 14 سبتمبر الماضي، وصول عدد المتهمين إلى 26 متهمًا.

وقالت المصادر التي تحدثت لجريدة "الشروق" ان النيابة وجهت للمتهمين فى القضية تهم الانضمام لجماعة إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وقال مصدر قانوني من دفاع المتهمين، إن النيابة وجهت لبعض المتهمين فى القضية اتهامات بقيادة جماعة إرهابية، بجانب اتهامهم بالترويج ونشر بيانات تحريضية ضد مؤسسات الدولة في عدد من صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التحقيقات في القضية لم تتضمن أي وقائع أخرى، واقتصرت الأحراز التي واجهت النيابة بها المتهمين حتى الآن، على هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ولاب توب .

وعن مصادر تمويل مجموعات الألتراس، قال المتهمون خلال التحقيقات إن الرابطة تعتمد على التمويل الذاتي عن طريق بيع تيشرتات المجموعة ومنتجات تسويقية آخرى مثل «الكوفيات والشالات» وغيرها من المنتجات، وكان ذلك قبل إعلان حلها .

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت خلال الأسبوعين الماضيين، حبس عدد من مشجعي رابطة ألتراس أهلاوي على ذمة التحقيقات الجارية فى اتهامهم بترويج ونشر بيانات تحريضية ضد مؤسسات الدولة على خلفية أحداث مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغينى، فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.