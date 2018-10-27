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شاهد.. نسرين أمين تثير الجدل بـ"كاش مايوه"

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نسرين أمين
نسرين أمين

محمد الخرو

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نشرت الفنانة نسرين أمين، صورة لها أشعلت بها موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من عطلتها بمدينة رأس سدر.

وظهرت نسرين، ترتدي كاش مايوه وسط مناظر طبيعية خلابة، مقلدة حركة الملكة كليوباترا الشهيرة، وانهالت التعليقات على صورة نسرين، مشيدين بجمالها وجرأتها.

يشار إلى أن الفنانة نسرين أمين، أصبحت متفاعلة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد متابعيها إلى الضعف بعد نشرها لأكثر من جلسة تصوير جريئة ظهرت خلالها بالهوت شورت والمايوه.

شاهد..



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