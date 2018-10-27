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الرى: مبادرة لزراعة 201 شجرة بامبو رواندية بسقارة

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شجر البامبو
شجر البامبو

وكالات - حنان حمدتو

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محافظة الجيزة

البدرشين

تشجير

محمد عبد العاطي

سقارة

شهد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري صباح اليوم برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والسفير صالح هابيمانا سفير دولة رواندا في مصر اطلاق مشروع زراعة اشجار البامبو كمعالج رئيسي وطبيعي لتلوث البيئة حيث سيتم تدشين المشروع في منطقة قرية العزيزية أمام مدخل اثار سقارة علي مصرف المحيط بالمريوطية مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

ويشارك في فعاليات إطلاق هذا المشروع أكثر من 200 طالب مصري من المدارس الموجودة بالمنطقة بالإضافة إلى 100 طالب جامعي رواندي من الدارسين بالجامعات المصرية والعديد من قيادات وزارة الموارد المائية والري وأهالي المنطقة حيث سيتم زراعة 201 شجرة بامبو كبادرة أولى من نوعها بمحافظة الجيزة.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة بمختلف اجهزتها ووزاراتها المعنية نحو تعظيم الاستفادة من كل وحدة مياه في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة والمضي قدمًا نحو تحسين نوعية المياه وتنقيتها والحفاظ عليها وترشيد استخدامها وتنميتها والاستفادة منها في زيادة الإنتاجية الزراعية بصفة عامة وخلق بيئة خضراء نظيفة من خلال مشروعات التشجير وبالتالي زيادة الثروة الخشبية واستثمارها لدعم الناتج القومي.

وتؤدى زراعة جسور المجارى المائية الى العديد من اوجه الاستفادة المتمثلة فى حمايتها من التعديات وتثبيت القطاعات المائية وتنقية المياه وتغذية البيئة بغاز الاكسجين وتنقيتها من نسبة كبيرة من انبعاثات غاز ثانى اكسبد الكربون فضلا عن العائد الاقتصادى الناتج عنها.

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