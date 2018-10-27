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دعم مصر: زيارات الرئيس «السيسى» عودة لدور مصر الريادى

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

عمرو محمد-متابعات

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منى فضالى

قال رئيس ائتلاف «دعم مصر» النائب عبد الهادى القصبى إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية إلى الكثير من الدول مثل  الصين وروسيا والسودان وألمانيا تعد دعمًا للقاهرة.

وقال القصبي في بيان له اليوم «تلك الزيارات تأكيد على عودة القاهرة لريادتها وانفتاحها على العالم الخارجى إعمالاً لمبدأ المصالح المشتركة والعلاقات الندية بين كل الأطراف والتي توضح مدى قوة القاهرة بمنطقة الشرق الأوسط».

وأضاف رئيس ائتلاف «دعم مصر»: «زيارة الرئيس إلى برلين ولقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمرة السادسة تأكيد على تفاعل مصر مع الأطراف الدولية المؤثرة للتشاور حول أبرز القضايا التى تخدم مصالح البلدين سواء كان على الصعيد الاقتصادي من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات أو لمناقشة ملفات الأمن وجهود مكافحة الإرهاب».

وقال القصبي إن دعوة الرئيس للمشاركة فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة، تأكيد على دور مصر المحوري بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة الدور الذي تقوم به القاهرة لمعالجة القضايا العربية فى المنطقة.

وطالب القصبى جموع المصريين بالعمل والإنتاج جميعًا كل فى مهمته ودوره من أجل بناء مصرنا الجديدة، على حد قول البيان.

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