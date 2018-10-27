عمارة: يكشف عن خطة "المحافظين" المرحلة المقبلة

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الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي
الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي

أمينة عبد العال

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أكد الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين بأنه بصدد إنهاء الخطة الإستراتيجية التسويقية للحزب للفترة المقبلة بعنوان "نحو 2020" والتي سترتكز على ثلاثة محاور اثنين منهم خارجي والأخير داخلي تستهدف الخروج بمنتج سياسي جيد قابل للتفاعل والتكّيف لإعلاء شأن هذا الوطن الغالي.

وأوضح عمارة أن أهم سمات الخطة الإستراتيجية تعظيم التنافسية بين الأحزاب الأكثر تواجدًا في البرلمان على أرض الواقع ففي ظل التنافس الشريف يظهر كل حزب أفضل ما عنده ونتاج هذا التنافس تتزايد فرص المواطن المصري بالخدمات المتنوعة المقدمة من الأحزاب وأيضًا رفع المستوى السياسي للكوادر السياسية الشبابية واستطرد عمارة بأننا نستهدف بتعظيم التواجد بين المواطنين ورفع الوعي الثقافي السياسي البناء المبني على الولاء والانتماء للوطن.

اختتم عمارة بأن المواطن المصري كلنا نعمل من أجله وهو المستهدف الرئيسي للحزب في الخطة الموضوعة وسنعمل على رفع الوعي الحزبي ونشر الثقافة الحزبية البناءة في المجتمع المصري وتأهيل الشباب وإنشاء بنك كوادر بشرية جاهزين للتمكين لخدمة هذا الوطن.


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