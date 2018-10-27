وفاة فنانة لبنانية بعد صراع مع المرض

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ايهاب واصف

توفيت الفنانة اللبنانية إلهام فهد، بعد صراع مع مرض السرطان، واشتهرت في تسعينيات القرن الماضي بلقب "الأميرة الصغيرة" .

وقدّمت فهد العديد من الأعمال وعرفها الجمهور منها أغنيات "الهوى لو لاح لك"، "صدفة بعز الشتوية"، "إنت غير الناس"، "بشوفك يومي قبالي" وغيرها من الأغنيات.

تزوجت وابتعدت عن الأضواء لترزق بولديها "آية" و"ألدو"، ثم عادت إلى الأضواء عام 2001 من خلال أغنيتين مصورتين "ويش بيك"، و"شو القصة".

عادت إلى الساحة الفنية عام 2008 لتقّدم أُغنيتين للجيش اللبناني "علّي جبينك" و"شو القصة شو عم بيصير".


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