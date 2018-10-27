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شاهد.. شاب صينى يبتلع ملعقة والأطباء يفشلون فى إخراجها

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فشل أطباء صينيون في إجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص  لإخراج معلقة  معدنية من معدته ابتلعها أمام أصدقائه في لحظة تحدٍ.

وكان الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، قد دخل في مسابقة تحدٍ بين أصدقائه قبل نحو عام، قائلاً إنه بإمكانه ابتلاع ملعقة، وإعادة إخراجها من بطنه، بعد ربطها بخيط رفيع.

وقام بابتلاع ملعقة معدنية يبلغ طولها 20 سنتيمترًا، ولم يفلح في إخراجها، وبقيت عالقة داخل المرىء عامًا كاملاً دون أن تعيقه عن الأكل والشرب بشكل طبيعي، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ومنذ أيام، تعرض الشاب لضربة في صدره، شعر بعدها بآلام وصعوبة في التنفس دفعته للذهاب إلى مستشفى في مقاطعة شينجيانغ الصينية، حيث اكتشف الأطباء وجود الملعقة، التي تسببت بالتهاب في المريء.

وقام الأطباء بإخراج الملعقة عبر تقنية المنظار، مستخدمين أداة تم إدخالها عن طريق الفم، لتلتقط الملعقة وتخرجها، في عملية استغرقت ساعتين.

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