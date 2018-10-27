» موعد انخفاض أسعار البطاطس

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حملات تفتيش على ثلاجات البطاطس لمنع تخزينها

سعاد حسني

نادية يسرى

ولاء جمال_إكسترا نيوز

أكد الدكتور ممدوح السباعي، وكيل وزارة الزراعة، أن الأجهزة الرقابية بالدولة تشن حملات مكثفة لمواجهة ارتفاع أسعار البطاطس.

وأضاف "السباعي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten "، اليوم السبت، أنهم يقومون بحملات تفتيش على ثلاجات التخزين في عدد من المحافظات، منوها بأنهم ضبطوا 3800 طن بطاطس مخزنة داخل الثلاجات.

وتابع وكيل وزارة الزراعة، بأنه تم ضخ 15 طنًا في أسواق "كلنا واحد" بمحافظة الغربية بسعر 5 جنيهات للكيلو، متوقعًا أن سعر البطاطس ستعود لمعدلها الطبيعي خلال أسبوع.


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