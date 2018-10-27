اغرب اقتراح لـ"ياسمين الخطيب" حول استخدام "فيس بوك"

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أكدت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين يمكن استخدامه بشكل خطأ أو صحيح زي التليفزيون، أو أي وسيلة ترفيه في الحياة".

وأضافت ياسمين على فضائية صدى البلد مع الإعلامية هبة الأباصيري، أن الأوروبيين يستخدمون فيس بوك أقل من المصريين لأنهم أشخاص عمليون، مؤكدة أنها عانت من التهديدات والمطاردات من خلال السوشيال ميديا خاصة أنها شخصية عامة ومشهورة.

واقترحت الخطيب خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج "الوتر" استخدام فيس بوك ببطاقة الرقم القومي أثناء التسجيل في التطبيق، وذلك لتجنب الحسابات الوهمية التي تختلق المشاكل بنسبة 99% على الإنترنت.

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