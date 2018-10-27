قرار جديد من المحكمة بشأن الراهب «فلتاؤوس»

27 أكتوبر 2018 - 02:17 م

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، في ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، والمتهم فيها الراهب المشلوح أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري، الذي حضر جلسة اليوم، في سيارة إسعاف مجهزة، ترحيله إلى مستشفى برج العرب.

وأنكر المتهم الثاني فلتاؤس المقاري، التهمة الموجهة إليه بقتل رئيس الدير، مؤكدًا أنه كان مثل والده، وكانت العلاقة بينهما طيبة وعلى ما يرام، كما أنه كان يراجع له كتبه التي ألفها.

وطلب ميشيل حليم محامي المتهم الثاني، استبعاد اثنين من الرهبان الذين طلبوا للشهادة أمام المحكمة، كشهود إثبات، فيما استمعت المحكمة لشهادة 6 رهبان بدير الأنبا مقار بوادي النطرون، في وسكرتير البابا تواضروس، الأب أنحيليوس، بناء على طلب محامي المتهم الثاني فلتاؤس، باعتبار أنه أول من تلقى خبر مقتل رئيس الدير، وأول من انتقل إلى الدير بناء على تكليف من البابا.