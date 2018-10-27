» بالفيديو.. سر خطير حول علاقة السندريلا ونادية يسرى

27 أكتوبر 2018 - 02:17 م

أكدت الكاتبة ولاء جمال، أن نادية يسرى لم تكن صديقة الفنانة سعاد حسنى ولكنها كانت تعمل سكرتيرة لديها، مشيرة إلى أن كتاب "سعاد حسنى بخط يدها" يحتوى على كل الوثائق والدلائل لعلاقة السندريلا ونادية يسرى.

وأضافت جمال خلال استضافتها فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أن نادية يسرى كانت تتقاضى راتبا شهريا نظير أعمالها لسعاد حسنى، موضحة أن أجندة المصاريف اليومية موجودة داخل كتابها الجديد، علاوة على شهادة الشهود.

وأوضحت أن الكتاب يحتوى على أسرار تصميم شقة سعاد حسنى ووجود سلم خلفى لشقتها بجوار غرفة نومها تستخدمه للهروب من بعض الضيوف لها.

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