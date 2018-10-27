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برلماني: مصر تنشر السلام من خلال منتدى شباب العالم

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برلماني
النائب محمد بدوى دسوقي عضو مجلس النواب

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شرم الشيخ

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منتدى شباب العالم

أكد النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، أن منتدى شباب العالم الذي سينطلق خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ أمر يدعو للفخر حيث تحدى الشباب المصري نفسه في تجربة فريدة من نوعها جمعت شباب من مختلف البلدان والجنسيات.

وأشار بدوي، إلي أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي من خلال مؤتمر شباب العالم الثاني تخاطب الإنسانية وتؤكد علي مفهوم نشر السلام للمستقبل عن طريق القيادات الشبابية القادمة لحمل العالم علي تحديث الاتفاقيات وتجديد مفهوم السلام بما يتلاءم مع مفردات العالم الحديثة وبما يضمن الأمن والأمان لجموع دول العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مؤتمر شباب العالم ينقل صورة عظيمة عن مصر الحديثة، خاصة الفترة التي تلت ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي تمثلت في اهتمام الدولة بالشباب وبالاستماع لهم وبأفكارهم، كما تعد النسخة الثانية من منتدى شباب العالم في هذه الفترة تحدى قوى لما يحاك بالمنطقة من مؤامرات وتأكيد علي مفهوم السلام، وزرع مبدأ الإنسانية في قيادات العالم القادمة.

وتابع بدوي، أن فكرة محاكاة الشباب بشكل دوري والتي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد من أهم الخطوات الإيجابية التي تنم عن وعي القيادة السياسية بقيمة الشباب والاهتمام بكيفية عداداهم لمستقبل أفضل وللمشاركة في بناء وطن أفضل فضلا عن أن تبادل الثقافات يعد من أهم ميزات هذا الملتقى، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية.


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