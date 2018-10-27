"إسرائيل" تطور سلاحها الجوى بصفقة كبرى مع أمريكا

27 أكتوبر 2018 - 02:40 م

كشفت تقارير صحفية عن أن إسرائيل بصدد إبرام صفقة ضخمة مع الولايات المتحدة تشمل أنواعًا عدة من الطائرات، لتطوير سلاحها الجوي بما يحفظ لها التفوق في المنطقة.

وأكدت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية الصفقة التي تقدر قيمتها بـ11 مليار دولار مع شركة "بوينج" الأمريكية العملاقة، بـ"واحدة من أكبر الصفقات الدفاعية في تاريخ إسرائيل"، بهدف تطوير سرب الطائرات المتقادم.

وكشفت الصحيفة عن أن الصفقة تشمل مقاتلات "إف 15 آي إيه"، والمروحيات الناقلة "شينوك"، والطائرات "في 22" التي تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاهات، والطائرات "كي سي 46" التي تمول الطائرات الأخرى بالوقود.

وقال نائب رئيس شركة "بوينج" الأمريكية، التي تصنع هذه الأنواع من الطائرات، جين كانينجام: "إسرائيل سوق له أهمية كبيرة بالنسبة لبوينج، ومصدر رئيسي للتكنولوجيا الحديثة".

وبحسب مواقع عسكرية، تسعى إسرائيل إلى تحديث قوتها الجوية، بالإضافة الي سعيها لتطوير سرب طائراتها "إف 35 آي"، التي ستساعدها على مواجهة أي هجمات محتملة من إيران أو حزب الله.