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بدء التصويت بالانتخابات النيابية في قندهار بأفغانستان

عرب وعالم

الانتخابات النيابية في أفغانستان
الانتخابات النيابية في أفغانستان

وكالات - خالد الشرقاوي

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أفغانستان

قندهار

بدء التصويت الانتخابات النيابية

بدأت عملية التصويت في الانتخابات النيابية، بولاية قندهار جنوبي أفغانستان، اليوم السبت، بعد أن كانت تأجلت من الأسبوع الماضي لدواعٍ أمنية.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المستقلة في قندهار، نعمة الله فارداق، في تصريحات صحفية، إن عملية التصويت بدأت في الساعة 07: 00 بالتوقيت المحلي وستنتهي عند الساعة 16: 00 من مساء اليوم.

وأضاف أن اثنين من بين 16 قضاء في الولاية، وهما "نيش" و"معروف"، لن تجري فيهما انتخابات ولم يتم تخصيص صناديق اقتراع فيها، دون توضيح الأسباب.

ولفت إلى أن سكان قندهار سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم في 173 مركزًا انتخابيًا بعموم الولاية.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اتخاذها التدابير الأمنية اللازمة لتمكين سكان قندهار من الإدلاء بأصواتهم بأريحية.

تجدر الإشارة أن الانتخابات في قندهار تأجلت إثر مقتل مدير شرطة الولاية الجنرال عفيف الرازق، في عملية مسلحة قبيل يومين من الانتخابات النيابية التي جرت يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية الأفغانية – عدا ولايتي قندهار وغزنة - في 20 ديسمبر المقبل.

وكان قد قتل 15 شخصًا في تفجير انتحاري بمركز انتخابي باليوم الأول من الانتخابات في العاصمة كابل، فيما شهدت عموم البلاد 193 هجومًا مختلفًا في ذات اليوم، راح ضحيتها 36 قتيلا أغلبهم مدنيون.



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