» وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية

27 أكتوبر 2018 - 05:02 م

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون؛ بمناسبة قرب حملة الــ"16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة".

وقرر وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط خلال الفترة من يوم 17/ 11/ 2018، حتى 22/ 11/ 2018 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

جاء ذلك بمناسبة قرب حملة الــ"16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر والمتعارف عليها دولياً، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة بتلك الحملة وإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.