إخلاء سبيل 6 من أعضاء "ألتراس أهلاوي"

27 أكتوبر 2018 - 05:06 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة إخلاء سبيل 6 من أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي "ألتراس أهلاوي"، بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهم، وذلك علي خلفية اتهامهم بالتجمهر والانضمام لجماعة مخالفة للقانون.

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجريت تحت إشراف المستشار هشام الشريف، أن عدد من رابطة مشجعي النادي الأهلي "ألتراس أهلاوي" تجمعوا بمقهي بشارع العشرين بفيصل، لمشاهدة مباراة الأهلي ونادي وفاق سطيف الجزائري، وبعد المباراة تجمهروا وتحركوا في تظاهرة بالطريق العام، يحملون مجموعة من اللافتات مدون عليها "الحرية لمعتقلي النادي الأهلي ، والمجد للشهداء" ما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وألقت قوات الأمن القبض علي 6 منهم وبحوزتهم اللافتات المذكورة، وكمية من الشماريخ وشاشة تلفزيون وبروجكتر.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة مخالفة للقانون وتعطيل حركة السير، وبموجهتهم أنكروا التهمة الموجهة لهم.