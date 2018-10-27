» إنقاذ 350 مهاجرًا في المتوسط

27 أكتوبر 2018 - 05:07 م

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري الإسباني، اليوم السبت، إنقاذ أكثر من 350 مهاجرًا غير نظاميين من الغرق في البحر المتوسط، أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

وأوضحت خدمة الإنقاذ في بيان، أنها أنقذت المهاجرين من 7 قوارب صغيرة أثناء عبورهم، السبت، المياه الفاصلة بين سواحل شمال إفريقيا وإسبانيا، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أشارت المنظمة الدولية للهجرة، أنّ أكثر من 45 ألف رجل وامرأة وطفل دخلوا إسبانيا خلال العام الجاري، عبر الممر الغربي للبحر المتوسط.