» «الأرصاد» تحذر من الاضطرابات الجوية الأيام المقبلة

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متابعات - خالد الشرقاوي

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ارتفاع درجات الحرارة

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد طقس البلاد حالة من التقلبات والاضطرابات الجوية الحادة والسريعة، خلال الأيام المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة بساعات النهار لتصل العظمى إلى 30 درجة مئوية، وتنخفض خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وحذر شاهين خلال حديثه لفضائية "إكسترا نيوز"، قائدي المركبات بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة؛ بسبب ظهور الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.


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