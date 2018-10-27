» سقوط حرامي سيارات الأجرة بدار السلام

27 أكتوبر 2018 - 05:11 م

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على عاطل، لسرقته المواطنين مستقلي السيارات الأجرة بدار السلام، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته للنيابة.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من مدرسة بأنها اثناء استقلالها سيارة ميكروباص وعقب نزولها اكتشفت سرقة حافظة نقودها وبداخلها (مبلغ مالي 3000 جنيه)، وبعض المتعلقات الشخصية، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلي أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "النشل".

تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.