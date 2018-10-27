» السعودية ترد على تهديدات ألمانيا

27 أكتوبر 2018 - 05:14 م

رد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على تهديدات ألمانيا بحظر بيع السلاح إلى المملكة، حال ثبوت تورطها فى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده فى إسطنبول.

وقال "الجبير"، خلال مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية، المنامة، إن "المملكة توقفت منذ فترة طويلة عن شراء أسلحة من ألمانيا"، مؤكدًا أن بلاده حليف للدول الغربية، وأن هذا التحالف لن يتغير بالرغم من مروره بنجاحات وإخفاقات.

وأضاف وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "لدينا استثمارات كبيرة متعلقة بالطاقة، ونحن بحاجة لنظام عالمي مستقر، ومكافحة فاعلة للإرهاب، ولتحقيق حرية وأمان الملاحة في الممرات المائية في العالم وسنستمر في ذلك، ولا نرى أي تغيير سلبي في العلاقات مع دول العالم فهناك مصالح ثابتة ونحمي مصالحنا ونعمل مع بلدان لحمايتها".

وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الجمعة، بوقف جميع صادرات الأسلحة الألمانية إلى المملكة العربية السعودية حتى يتم شرح مقتل الصحفي السعودي.

وقالت المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في العاصمة براغ، "من الضروري توضيح خلفية هذا الحادث المروع، وإذا لم يحدث ذلك، فإننا لن نقدم أي أسلحة إلى السعودية".