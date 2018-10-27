السعودية ترفض طلب أردوغان

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السعودية

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خاشقجي

أعلن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، رفض المملكة طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسليم المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال "الجبير"، خلال مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية، المنامة،  إن التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي "تستغرق وقتا"، مشيرا إلى أن "الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات".

وأكد أن المحتجزين في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جهات إنفاذ القانون السعودية في تركيا تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق.

وأضاف: "هناك تحقيقات مستمرة في السعودية وتركيا بشأن القضية، ويوميا هناك أدلة جديدة نرصدها"، مشيرا إلى "أشخاص تجاوزوا صلاحياتهم في قضية خاشقجي".

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية، أمس الجمعة، بتسليم 18 شخصًا ألقي القبض عليهم على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في وقت سابق الشهر الجاري.



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