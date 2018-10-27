القبض على عاطل لسرقته المتعلقات الشخصية من المطاعم

27 أكتوبر 2018 - 05:23 م

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على عاطل لسرقته المتعلقات الشخصية من داخل المحلات بمنطقة مصر القديمة وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته للنيابة

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من صاحب مطعم مأكولات باكتشافه سرقة هاتف محمول من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطل

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولي عليه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".



