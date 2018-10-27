» بالأسماء.. 4 حالات وفاة داخل خزان وقود المنصورة

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لقي  4 عمال مصرعهم غرقا داخل خزان للوقود بمصنع أعلاف البركة المقام بعزبة الحلواني التابعة لمركز المنصورة وهم "إبراهيم أحمد زهدي 25 عاما، وشقيقه حميد أحمد زهدي 25عاما، ومحمود نصر السنوسي، والثلاثة من قرية المالحة مركز المنصورة والرابع حماده جمال من قرية ميت الصارم مركز المنصورة.

فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى المصنع، وقامت بنقلهم إلى مشرحة المستشفى الدولي وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات كما أصيب علاء شعبان حسن 30عاما بحالة إغماء وتم نقله إلى المستشفى الدولي لتلقي العلاج.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث وإجراءات أمن والسلامة المتبعة داخل المصنع.

من جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، على سرعة تحرك فريق الإسعاف إلى موقع المصنع وقيامه بنقل المتوفين الأربعة وكذلك العامل المصاب إلى المستشفى الدولي تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وفقا لقرار النيابة العامة في هذا الشأن.



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