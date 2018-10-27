7 قتلى في هجوم على معبد يهودي بأمريكا

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بنسلفانيا

معبد يهودى

أطلق شخص النيران على أحد المعابد اليهودية بولاية بنسلفانيا الأمريكية مما خلف سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وتلقت الشرطة الفيدرالية في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا بلاغات تفيد بإطلاق مسلح النار في مبنى المعبد اليهودي، مما دفعها إلى الانطلاق إلى موقع الحادث وتطويق المبنى.

وقالت إدارة السلامة العامة في بيتسبرج على تويتر، إن هناك شخصا يطلق النار في المنطقة، بينما أشارت وسائل إعلام أميركية إلى سقوط 7 قتلى على الأقل خلال الهجوم.

وأكد شهود اتصلوا بالنجدة، أن المسلح دخل المعبد وفتح النار، فيما لا يزال هناك عدد من الأشخاص داخل المبنى، حيث يحاول الضباط إخلاءهم.


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