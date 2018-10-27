» ألمانيا وفرنسا تقودان أوروبا ضد السعودية

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أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون
أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون

وكالات

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دعا كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الدول الأوروبية، إلى اتخاذ موقف منسق ضد المملكة العربية السعودية بشأن قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ووفقا لبيان صدر عن قصر الإليزيه، فقد اتفق ماكرون مع ميركل على ضرورة إيجاد "موقف منسق على المستوى الأوروبي" مستقبلا حول مسألة فرض عقوبات محتملة ضد السعودية.

ويشارك كل من ماكرون وميركل مع الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان اليوم السبت في القمة الرباعية حول سوريا في اسطنبول.

وأكدت السعودية رسميا قبل أسبوع وفاة خاشقجي جراء "شجار واشتباك بالأيدي" وقع داخل قنصليتها العامة في اسطنبول، وأعلنت توقيف 18 شخصا على ذمة التحقيق.



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