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«العبدولي»: الوصل جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

الرياضة

العبدولي
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وجه حسن العبدولي، المدير الفني لفريق الوصل الإماراتي، الشكر على حفاوة الاستقبال من جانب الجماهير المصرية منذ وصولهم إلى مطار برج العرب مساء أمس الجمعة.

وأكد المدير الفني لنادي الوصل حسن العبدولي أن فريقه جاهز لخوض المباراة القوية أمام الأهلي، ورغبتهم في تقديم أداء قوي يساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية تقوي من حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، حيث أننا عملنا بشكل قوي في الفترة الأخيرة على معالجة الأخطاء التي أعاقت الفريق في الفترة الأخيرة، وذلك لتحسين مستوى الفريق قبل المباراة، وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على تخطي تلك المرحلة الصعبة واكتساب روح الوصل الغائبة عن الفريق في الفترة الماضية.

وأكمل العبدولي حديثه قائلاً: "مباراة الغد من المباريات القوية، حيث أنها أمام خصم عنيد يضم بين صفوفه لاعبين على أعلى مستوى في كافة خطوط الفريق، كل لاعب منهم بمثابة مفتاح قادر على صناعة الفارق، لكن في الوقت ذاته فأن فريق الوصل يعتبر في نفس قوة الأهلي، حيث أننا نمتلك في الوصل مجموعة مميزة من اللاعبين سواء كانوا اللاعبين الأجانب أو اللاعبين المواطنين".

وأضاف العبدولي قائلاً: "نادي الوصل له شأن كبير في الكرة الخليجية، حيث يمتلك تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية عريضة داخل الإمارات، وقدم في الموسم الماضي أداءً كبيرًا وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق بطولة بعدما تأهل إلى نهائيين مختلفين".

واختم العبدولي حديثه قائلاً: "أستغل هذه الفرصة لتقديم التهاني والتبريكات لفريق الأهلي الشقيق بمناسبة تأهله إلى نهائي بطولة الأبطال الأفريقية، وأتمنى لهم التوفيق في المباراة النهائية".

من جانبه أكد عبد الرحمن علي مدافع الفريق على أهمية البطولة بالنسبة للوصل حيث تحدث قائلاً: "لدينا مباراة قوية في بطولة مهمة بالنسبة لنا، حيث أنها تحمل اسم المغفور له بأذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه".

وأضاف عبد الرحمن قائلاً: "لدينا مباراة مهمة أمام خصم قوي، ونحن نخوض كل مباراة على حدة ونتعامل مع كل الفريق بنفس الطريقة، وفي مباراة الغد سنسعى إلى تقديم أداء مميز يقودنا إلى تحقيق نتيجة إيجابية تقوي من فرصتنا في التأهل للدور التالي".

واختتم عبد الرحمن حديثه قائلاً: "نعلم أن الأهلي فريق كبير لكننا لن نخشاه، فنحن أيضا فريق كبير يمتلك تاريخ مميز ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة داخل الإمارات، ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد".

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