قطر: 3 شروط للمصالحة

27 أكتوبر 2018 - 06:30 م

أبدت قطر استعدادها لحل الأزمة الخليجية المشتعلة منذ يونيو 2017، محددة 3 شروط لعودة العلاقات إلى طبيعتها مع دول المقاطعة الأربعة.

وأكد خالد العطية، وزير الدفاع القطري، أن "أي حل للأزمة يجب أن يسبقه شروط قائمة، على الاعتذار للشعب القطري، ثم رفع الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، والجلوس إلى طاولة الحوار".

وقال "العطية"، في محاضرة تحت عنوان "قراءة في الأزمة الخليجية" وذلك في افتتاح مؤتمر أزمة الخليج في قطر، "لا نخشى شيئا في حماية بلادنا وثوابتنا، وحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أول من دعا للحوار الجاد لإنهاء الأزمة الخليجية".

وأضاف وزير الدفاع القطري "قطر من عهد المؤسس إلى عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهي لا تسلم قرارها ولا سيادتها لأحد، دول الحصار فشلت في إخضاع الدوحة، وذلك بسبب الثقة في الله ولحمة الشعب مع القيادة وبعد نظر القيادة الحكيمة وجاهزية القوات المسلحة القطرية".