إحباط تهريب 30 ألف قلم "ليزر"

27 أكتوبر 2018 - 06:31 م

أحبطت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، اليوم السبت، تهريب كمية من أقلام الليزر، عُثر عليها داخل قادمة من إحدى الدول الأجنبية.

أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام مسئولي إحدى الشركات باستيراد حاوية مشمولها أدوات مكتبية قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى (ميناء غرب بورسعيد البحري) وإخفاء أصناف مخالفة محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الحاوية.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة لجرد مشمولها، أسفرت عن ضبط (30 ألف قطعة ميدالية قلم ليزر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



