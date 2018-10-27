» بالصور.. علم إسرائيل يرفرف في بطولة العالم للجمباز بقطر

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علم إسرائيل يرفرف في بطولة العالم للجمباز بقطر

وكالات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

قطر

النشيد الإسرائيلي

بطولة العالم للجمباز

وصل وفد رياضي إسرائيلي إلى قطر للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، التي بدأت في 25 أكتوبر وستستمر حتى الـ3 من نوفمبر المقبل.

ورفع علم إسرائيل في حفل افتتاح البطولة، كما عزف النشيد الإسرائيلي لأول مرة في مناسبة رياضية تنظمها دولة عربية.

وفي الـ25 من أكتوبر نشر حساب صحيفة "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، تغريدة على "تويتر" مرفقة بصور لأعضاء المنتخب الإسرائيلي للجمباز في بطولة العالم التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة. 



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