» بالصور.. علم إسرائيل يرفرف في بطولة العالم للجمباز بقطر

وكالات - خالد الشرقاوي
وصل وفد رياضي إسرائيلي إلى قطر للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، التي بدأت في 25 أكتوبر وستستمر حتى الـ3 من نوفمبر المقبل.
ورفع علم إسرائيل في حفل افتتاح البطولة، كما عزف النشيد الإسرائيلي لأول مرة في مناسبة رياضية تنظمها دولة عربية.
ألدوحةالمنتخب الإسرائيلي يشارك مع العلم الإسرائيليبالنجاح والتوفيق!
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??????! pic.twitter.com/yIi54HtoYN— ????? ??? شمعون آران (@simonarann) 25 أكتوبر 2018
بالصور.. منتخب إسرائيل للجمباز في بطولة العالم في الدوحة، قطر. ولاعبو الجودو الاسرائيليون في مباريات ال"غراند سلام" في أبو ظبي، الامارات. بالنجاح pic.twitter.com/R1jJUtqc9q— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 25 أكتوبر 2018
إنجاز رائع لإسرائيل في بطولة العالم للجمباز في #قطر. صعد لاعب الجمباز الإسرائيلي النجم أرتيوم دولجوبيات نحو التصفية النهائية (آخر ثمانية لاعبين في الحركات الأرضية). بالنجاح في المرحلة النهائية pic.twitter.com/5244ajK5jN— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 27 أكتوبر 2018
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