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إكرامي: شخصية الأهلي وراء تخطي هزيمة الاتحاد السكندري

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شريف اكرامي
شريف اكرامي

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الاتحاد السكندرى

تحدث شريف إكرامي، حارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني، عن أهمية المرحلة التي يمر بها الفريق خلال هذه الفترة التي تشهد مواجهتي الوصل الإماراتي والترجي التونسي، في بطولتي كأس زايد للأندية أبطال العرب ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال «إكرامي» إن هذا هو قدر لاعبي الأهلي الذين يبقون على موعد مع تحديات جديدة وتقييمات جديدة، مؤكدًا أن شخصية البطل وشخصية لاعبي الأهلي تلعب دورا بارزا دائما في تخطي المراحل الصعبة التي يمر بها الفريق.

وأشار إلى أن الفريق تخلّص سريعًا من توابع الخسارة أمام الاتحاد السكندري بالفوز على الترسانة في الدقائق الأخيرة في كأس مصر، وهو ما يعكس شخصية البطل الذي تلعب دورًا بارزًا في التعامل بنجاح مع هذه الأمور.

وأوضح أن دور كبار الأهلي داخل الفريق لا يتوقف فقط على هذه المرحلة فقط، ولكن يمتد الأمر إلى أوقات سابقة شهدت دورًا بارزًا للاعبي الأهلي الكبار في نقل خبراتهم وما تعلموه إلى زملائهم داخل الفريق، وهو ما يسمى بتعاقب الأجيال ونقل الخبرات من جيل إلى آخر.

وأوضح أن هناك تركيزًا شديدًا من جانب اللاعبين لتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأيضا السير بخطوات ناجحة في كأس زايد للأندية الأبطال، مؤكدا أن صعوبة مباراة الوصل الإماراتي تكمن في كونها لقاءات كؤوس لا تحتمل فرصا متعددة للتعويض، فلديك مباراة ذهابا وأخرى عودة تتطلع خلالهما لتحقيق نتائج إيجابية؛ من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.


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