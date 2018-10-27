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تعرف على أعلى الممثلين أجرًا لهذا العام

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جيم بارسنز
جيم بارسنز

وكالات - خالد الشرقاوي

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مجلة فوربس

اخبار الفن

أعلى الممثلين أجرا

تصدر جيم بارسنز، قائمة مجلة فوربس لأسماء ممثلي التليفزيون لعام 2018، الذين يتقاضون أعلى الأجور في العالم.

وذكرت "فوربس" أن الممثل جيم بارسنز، الذي لعب دور "شيلدون كوبر" في مسلسل "نظرية الانفجار الكبير"، تلقى أعلى أجر لدور في مسلسل تلفزيوني لهذا العام قدر بـ 26.5 مليون دولار.

أما الترتيب الثاني في القائمة فلم يذهب بعيدا عن ممثلي مسلسل "نظرية الانفجار الكبير" أيضا، حيث تقاضى الممثل، جوني جاليكي، أجرا عن دوره فيه يقدر بـ 25 مليون دولار.

واحتكر ممثلي هذا المسلسل الكوميدي الذي بلغ موسمه الـ 12 هذا العام المراكز الثلاثة الأولى لأغلى الممثلين التلفزيونيين في العالم، إذ حصل ممثلاه سامون هيلبرج وكونال نايار، على المرتبة الثالثة بأجر بلغ 23.5 مليون دولار لكل منهما.

يذكر أن "نظرية الانفجار الكبير" هو مسلسل كوميدي أمريكي من تأليف تشاك لوري وبيل برادي. بدأ بثه في سبتمبر عام 2007، وهو من إنتاج سي بي إس الأمريكية. 

وتدور أحداث المسلسل بين زميلين في العمل يسكنان نفس الشقة ويعانيان من رهاب التحدث مع النساء والتواصل مع الجنس اللطيف، بالإضافة إلى زميلين آخرين في العمل يزورانهما باستمرار، وجارتهما الحسناء التي تسكن مقابلهما أيضا.



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