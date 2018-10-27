  • السبت 27 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر07:24 م
بحث متقدم
الزمالك والاتحاد

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

خالد العطية

قطر: 3 شروط للمصالحة

طوابير البطاطس

بالصور.. طوابير البطاطس تجتاح العاصمة والمحافظات

المدارس

مبادرة جديدة لسد العجز بالمقاعد المدرسية.. هذه تفاصيلها

أردوغان

السعودية ترفض طلب أردوغان

الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

7 قتلى في هجوم على معبد يهودي بأمريكا

هدى عبدالناصر

ابنة «عبدالناصر»: رئيس ديوان«مبارك» سرق حديقة والدي

خاشقجي وخطيبته

بالفيديو.. الكشف عن وصية«خاشقجي» ومكان دفنه

إسرائيل والإمارات

العلم الإسرائيلي وطقوس يهودية ببطولة الجودو في الإمارات

24 نوفمبر.. الحكم في طعن الحكومة على منع حفيدة "مبارك" من السفر

قضايا وحوادث

اليوم.. نظر رد علاء وجمال في "الكسب غير المشروع"
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

حجز طعن أبناء وأشقاء حسن مالك على إدراجهم بقوائم الإرهاب

#

سويسرا تمنع الجنسية عن رجل مسلم و زوجته لأغرب سبب

#

فنلندية حاولت منع ترحيل شخص فماذا حدث لها؟

#

هذا ما سيحدث عند استيراد الأرز من الخارج

مجلس الدولة

حفيدة

منع السفر

علاء ومبارك

قررت الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، مد أجل الحكم في طعن هيئة قضايا الدولة المقامة بالوكالة عن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من السفر خارج البلاد، لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

واختصم الطعن المودع برقم 14815 لسنة 61 قضائية عليا، جمال محمد حسنى مبارك.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت، في نوفمبر 2014، بقبول طعن جمال مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

وكان "علاء وجمال" نجلا "مبارك" تقدما بطعن على قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعوتان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب لسكان "سكويرل": ابقوا في منازلكم
» 24 نوفمبر.. الحكم في طعن الحكومة على منع حفيدة "مبارك" من السفر
» بالصور.. علم إسرائيل يرفرف في بطولة العالم للجمباز بقطر
» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري
» قبول طعن إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري
» بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي
» ألمانيا وفرنسا تقودان أوروبا ضد السعودية
» تنهي حياة زوجها بـ"الشاكوش"
» سر غياب حازم إمام عن جلسة لم الشمل بالزمالك
» نقل الراهب فلتاؤس المقاري إلى مستشفى سجن برج العرب
» عضوية نادي سموحة بـ«مليون جنيه»

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة