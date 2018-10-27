» 24 نوفمبر.. الحكم في طعن الحكومة على منع حفيدة "مبارك" من السفر

27 أكتوبر 2018 - 06:44 م

قررت الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، مد أجل الحكم في طعن هيئة قضايا الدولة المقامة بالوكالة عن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من السفر خارج البلاد، لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

واختصم الطعن المودع برقم 14815 لسنة 61 قضائية عليا، جمال محمد حسنى مبارك.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت، في نوفمبر 2014، بقبول طعن جمال مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

وكان "علاء وجمال" نجلا "مبارك" تقدما بطعن على قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعوتان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.



