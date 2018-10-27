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أردوغان: إن لم تنجز السعودية سأتخذ هذا الموقف

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أردوغان
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وكالات

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أردوغان

خاشقجي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موقف بلاده في حال عدم إذا لم تنجز المملكة السعودية في ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال "أردوغان"، خلال ختام قمة رباعية في إسطنبول حول الأزمة السورية، "18 سعوديا اعتقلوا فيما يتعلق بالقضية.. من أرسلهم إلى بلادنا؟"، متابعًا: "الجريمة ارتكبت في إسطنبول ولذلك إذا لم تنجز السعودية هذه المهمة فنحن مستعدون لذلك".

وأشار أردوغان، إلى أن بلاده تولي اهتماما للزيارة المرتقبة للمدعي العام السعودي، سعود المعجب، إلى بلاده ضمن التعاون بين البلدين في التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي المعارض.

وأضاف أردوغان، "المدعى العام السعودي سيأتي إلى تركيا وسيجتمع مع عدة مسؤولين أتراك، ونحن نولي هذه الزيارة أهمية بالغة".

وتابع أردوغان، تعليقا على نية السعودية محاكمة 18 شخصا معتقلين على خلفية القضية، إن "مكان ارتكاب هذه الجريمة هو إسطنبول، وهذه المحاكمة يجب أن تكون في إسطنبول"، مضيفا، "خاطبنا بذلك الجانب السعودي وننتظر الإجابة منهم".



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