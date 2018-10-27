» "الداخلية": ضبط 20 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات وتنفيذ 910 أحكام

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وجهت مديرية أمن سوهاج حملات أمنية وانضباطية مكبرة لمواجهة كل صور الخروج عن القانون وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة، وذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة، وتأكيدا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك فى الحملة ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 2 بندقية الية و7 بنادق خرطوش و12 طلقة و10 فرد محلى الصنع روسى وخرطوش وذلك بدائرة المراكز والأقسام وتم ضبط 5 قضايا مخدرات ما بين تعاطى واتجار.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 910 حكما قضائيا منها 3 حكم جنائى و211 حكم حبس جزئى و132 حكم حبس مستأنف و383 غرامات جزئية و43 غرامات مستأنفة و28 مخالفات متنوعة وتم تحصيل 9150 جنيها غرامات مالية وتم ضبط 629 مخالفة مرورية متنوعة و380 مخالفة مرافق متنوعة.

واختتمت الحملة أعمالها بضبط " 3 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 3 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وقضيتى مخابز عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضية حيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر تـــــم التنسيــــق وفــــرع الأمن العــــــــــام وجـــار الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلــــة.



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