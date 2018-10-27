ليستر سيتي يخطف تعادلًا مثيرًا من وست هام

27 أكتوبر 2018 - 09:05 م

خطف فريق ليستر سيتي تعادلا قاتلا من وست هام، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

افتتح فريق وست هام التهديف فى الدقيقة 30 من زمن المباراو عن طريق المدافع فابيان بالبوينا، بعد متابعته لرأسيته التى ارتطمت فى القائم الايمن لحارس ليستر.

ولكن نجح ويلفريد نديدى فى إدراك هدف التعادل لفريق الثعالب بالدقيقة 89 من عمر اللقاء، كما تعرض قائد وست هام مارك نوبل للطرد فى الدقيقة 38 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة رفع ليستر سيتي رصيده للنقطة 13 فى المركز الثانى عشر ، كما رفع وست هام رصيده للنقطة الثامنة فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذى يتصدره ليفربول برصيد 26 نقطة.