  • السبت 27 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:10 م
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: لا تراخيص لمواقع «الإخوان» والسلفيين

أردوغان

أردوغان: إن لم تنجز السعودية سأتخذ هذا الموقف

توفيق عكاشة

«توفيق عكاشة» عن ارتفاع أسعار البطاطس: الإخوان السبب

الإعلامية مي الخرسيتي

بالفيديو.. إعلامية شهيرة تكشف عن محاولة اغتصابها

جابر عصفور

جابر عصفور: لهذا السبب صمتنا عن قتل خاشقجي

أرشيفية

تطبيق «الطوارئ» ومحاكمات عاجلة لمحتكري البطاطس

خالد العطية

قطر: 3 شروط للمصالحة

طوابير البطاطس

بالصور.. طوابير البطاطس تجتاح العاصمة والمحافظات

الاهلى والزمالك

بالأسماء.. انفعالات «الإعلاميين» تكشف ميولهم الكروية

محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟

حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية

آخر الأخبار

جامعة القاهرة- أرشيفية
جامعة القاهرة- أرشيفية

حسن علام

أخبار متعلقة
#

الكشف عن حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية

#

قرار جمهوري بتعيين عمداء جدد بالجامعات

#

هنية يبلغ القاهرة بالموافقة على مقترحات الورقة المصرية

#

تخفيض الحد الأدنى 2% للقبول بجامعات شمال سيناء

الصحة

التعليم العالي

البحث العلمي

شائعات

الجامعات المصرية

نفت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ما تردد عن وجود اتجاه داخل وزارة التعليم العالي، لتوحيد المناهج بالجامعات المصرية، قائلة إن ما أثير لا أساس له من الصحة، ولا يعدو كونه شائعات، هدفها إثارة الجدل والبلبلة.

وأضافت لـ«المصريون»، أن «هذه الفكرة تتناقض مع المنطق والعقل، لا سيما أن الجامعات مستقلة، كما أنها قائمة على فكرة التنافس»، واصفة ما يتردد بهذا الخصوص بـ «غير المنطقي».

وتابعت: «خلال لقاء وزير التعليم العالي بمجلس النواب، مؤخرًا لم يشر إلى ذلك مطلقًا، ولو أن هناك شيئًا مثل ذلك لأخبر اللجنة به، هذه الفكر لا وجود لها على الإطلاق».

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه لا يوجد أي توحيد لمناهج الجامعات وكل ما يتم تداوله على «السوشيال ميديا» مجرد شائعات.

وأوضح في تصريحات إعلامية له أنه لا نية على الإطلاق لتوحيد المناهج الدراسية بالجامعات المصرية، وهذا الأمر لم يطرح من الأساس للنقاش أو الدراسة.

وأشار إلى أن كل جامعة أو كلية لها مناهجها وطبيعة الدراسة بها وأسلوبها العلمي الذي يُميزها عن غيرها وكل ما يتردد من أنباء حول توحيد المناهج شائعات لا تمت للواقع بصلة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدف «كاسونجو»
» أردوغان: مصير الأسد سيقرره الشعب السوري
» «الزعفراني» متفقًا مع «الجبير»: الإخوان أجداد «داعش» و«القاعدة»
» «الحريري»: الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة خلال أيام
» توفير ألبان الأطفال المستوردة بـ 50 جنيهًا
» حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية
» ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟
» "الداخلية": ضبط 20 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات وتنفيذ 910 أحكام
» خطوة جديدة في قضية الأهلي ضد المتجاوزين
» حبس مهندس بحي المعادي بتهمة الرشوة
» 31 أكتوبر.. نظر معارضة منتصر الزيات على حبسه

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس