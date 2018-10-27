» حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية

27 أكتوبر 2018 - 09:06 م

نفت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ما تردد عن وجود اتجاه داخل وزارة التعليم العالي، لتوحيد المناهج بالجامعات المصرية، قائلة إن ما أثير لا أساس له من الصحة، ولا يعدو كونه شائعات، هدفها إثارة الجدل والبلبلة.

وأضافت لـ«المصريون»، أن «هذه الفكرة تتناقض مع المنطق والعقل، لا سيما أن الجامعات مستقلة، كما أنها قائمة على فكرة التنافس»، واصفة ما يتردد بهذا الخصوص بـ «غير المنطقي».

وتابعت: «خلال لقاء وزير التعليم العالي بمجلس النواب، مؤخرًا لم يشر إلى ذلك مطلقًا، ولو أن هناك شيئًا مثل ذلك لأخبر اللجنة به، هذه الفكر لا وجود لها على الإطلاق».

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه لا يوجد أي توحيد لمناهج الجامعات وكل ما يتم تداوله على «السوشيال ميديا» مجرد شائعات.

وأوضح في تصريحات إعلامية له أنه لا نية على الإطلاق لتوحيد المناهج الدراسية بالجامعات المصرية، وهذا الأمر لم يطرح من الأساس للنقاش أو الدراسة.

وأشار إلى أن كل جامعة أو كلية لها مناهجها وطبيعة الدراسة بها وأسلوبها العلمي الذي يُميزها عن غيرها وكل ما يتردد من أنباء حول توحيد المناهج شائعات لا تمت للواقع بصلة.



