«حلا شيحة» تنشر صورة جديدة وتوجه رسالة لمتابعيها

27 أكتوبر 2018 - 09:08 م

نشرت الفنانة، حلا شيحة، صورة جديدة لها على تطبيق "إنستجرام"، ووجهت رسالة إلى جمهورها ومتابعيها.

وقالت "حلا"، "أجمل حاجة الإنسان يبقى على طبيعته وبسيط ومتواضع وابتسامته على وشه ويحب الخير ويحب يسعد الناس أجمل حاجة التفاؤل".

ورغم إعجاب الكثيرون بالصورة، إلا أن حلا شيحة أغلقت خاصية التعليق، ربمّا لتتجنب الجدل، إذ سبق وأثارت جدلاً كبيرًا في أغسطس الماضي، بعد قرارها العودة للفن، وخلع الحجاب بعد 12 عامًا من ارتدائه.



