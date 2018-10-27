» «الحريري»: الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة خلال أيام

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سعد الحريري
سعد الحريري

وكالات - خالد الشرقاوي

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لبنان

سعد الحريري

الحكومة اللبنانية

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم السبت، إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية سيتم في غضون أيام قليلة.

جاء ذلك في تصريح للحريري عقب لقائه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في العاصمة بيروت.

ووصف الحريري اللقاء بـ"الإيجابي"، مؤكدًا أن جميع الأطراف "تقدم تضحيات".

واعتبر أن المهم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية "تحاكي التحديات" دون وجود "خاسر" أو "منتصر"، مشيرًا إلى العمل على حل "عقدة صغيرة" تواجه الإعلان عن التشكيلة الوزارية.

يشار إلى أن حديث الحريري عن اقتراب الإعلان عن الحكومة هو الرابع من نوعه منذ مطلع أكتوبر الجاري.

وبعد انتخابات نيابية شهدتها البلاد، طلب الرئيس، ميشال عون، في مايو الماضي، من الحريري، زعيم "تيار المستقبل"، تشكيل حكومة جديدة، وهو ما لم يتم وسط تبادل اتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير.

والسبت الماضي، أعرب الحريري عن تفاجئه بتمسك الرئيس عون بحقيبة "العدل" لصالح تياره "الوطني الحر"، بعد أن أبدى مرونة بمنحها لحزب "القوات اللبنانية".

كما يطالب "حزب الله" بتمثيل النواب السّنة المقربين منه والمعارضين للحريري في الحكومة.

ويشير متابعون أن السجال حول حقيبة "العدل" حسم لصالح "عون"، فيما يعمل الحريري على تأمين حقيبة بديلة لـ"القوات"، يتوقع أن تكون من حصة تياره.


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