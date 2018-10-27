ماكرون وميركل يتبنيان موقف منسق أوروبا بشأن «خاشقجي»

27 أكتوبر 2018 - 09:24 م

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، على تبني بلديهما في المستقبل "موقفا منسقا على المستوى الأوروبي" بشأن عقوبات محتملة على السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال لقاء غير مبرمج عقده الزعيمان قبل بدء قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا، حسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.

وأضاف البيان أن "ماكرون وميركل أجريا حوارا هادئا بشأن مسألة خاشقجي".

ولفت إلى أن "الجانبين لن يعلنا أي موقف في المستقبل قبل القيام بتنسيق مسبق على المستوى الأوروبي".

من جانبها، جددت ميركل، خلال اللقاء، القول إن "المسألة المطروحة هي لمن نبيع السلاح ولأي نوع من الدول؟".

والجمعة، قالت ميركل: "طالبنا بضرورة إيضاح ما لا يزال غامضا في هذه الجريمة الفظيعة، وحتى ذلك الحين لن نسلم أسلحة إلى السعودية".

واستضافت إسطنبول، اليوم، قمة رباعية حول الأوضاع في سوريا جمعت رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، وألمانيا أنجيلا ميركل.

والسبت الماضي، أقرت الرياض وبعد صمت استمر 18 يوما، بمقتل خاشقجي داخل القنصلية إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.