«توفيق عكاشة» عن ارتفاع أسعار البطاطس: الإخوان السبب

27 أكتوبر 2018 - 09:34 م

اتهم الإعلامي توفيق عكاشة، جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في أزمة ارتفاع سعر البطاطس ووصول الكيلو إلى 14 جنيهًا.

وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن هناك أشخاصًا يقومون بتمويل الفلاحين الذين يزرعون البطاطس، ويحصلون على جزء من المحصول ويقومون بتخزينه في الثلاجات، والتحكم في سعرها فيما بعد.

ونوه بأنه اتضح أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن الإخوان تحكموا في 40% من محصول البطاطس في مصر، حسب قوله.



