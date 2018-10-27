«لوبتيجى» يعلن قائمة ريال مدريد لموقعة برشلونة

27 أكتوبر 2018 - 09:38 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة جولين لوبتيجى، قائمة المرينجي لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والمقرر لها فى الخامسة والربع من مساء غدا الأحد على ملعب "كامب نو"، فى قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واستدعى لوبتيجى لقائمة الكلاسيكو 22 لاعبا لخوض مباراة الغد، والتى شهدت غياب الثنائي دانى كارفخال وخيسوس فاييخو بداعى الإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 14 نقطة، فى المقابل يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بالتساوى مع إسبانيول.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة الكلاسيكو على النحو التالى:

حراسة المرمى: كورتوا ، نافاس ، كاسيا

الدفاع: راموس ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، أودريوزولا ، ريجيلون

الوسط: كروس ، مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردى ، لورينتى ، أسينسيو ، إيسكو ، سيبايوس

الهجوم: ماريانو ، بنزيما ، بيل ، فاسكيز ، فينسيوس جونيور