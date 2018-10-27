  • السبت 27 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:09 م
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: لا تراخيص لمواقع «الإخوان» والسلفيين

أردوغان

أردوغان: إن لم تنجز السعودية سأتخذ هذا الموقف

توفيق عكاشة

«توفيق عكاشة» عن ارتفاع أسعار البطاطس: الإخوان السبب

الإعلامية مي الخرسيتي

بالفيديو.. إعلامية شهيرة تكشف عن محاولة اغتصابها

جابر عصفور

جابر عصفور: لهذا السبب صمتنا عن قتل خاشقجي

أرشيفية

تطبيق «الطوارئ» ومحاكمات عاجلة لمحتكري البطاطس

خالد العطية

قطر: 3 شروط للمصالحة

طوابير البطاطس

بالصور.. طوابير البطاطس تجتاح العاصمة والمحافظات

الاهلى والزمالك

بالأسماء.. انفعالات «الإعلاميين» تكشف ميولهم الكروية

محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟

«لوبتيجى» يعلن قائمة ريال مدريد لموقعة برشلونة

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بعد «صلاح».. ريال مدريد يستفيد من غياب «ميسي»

#

إقالة «لوبتيجى» من تدريب ريال مدريد

#

ريال مدريد يرفض اعتلاء قمة "الليجا" بهزيمة موجعة من إشبيلية

#

ريال مدريد ينتزع قمة "الليجا" من برشلونة

برشلونة

ريال مدريد

المصريون

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة جولين لوبتيجى، قائمة المرينجي لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والمقرر لها فى الخامسة والربع من مساء غدا الأحد على ملعب "كامب نو"، فى قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واستدعى لوبتيجى لقائمة الكلاسيكو 22 لاعبا لخوض مباراة الغد، والتى شهدت غياب الثنائي دانى كارفخال وخيسوس فاييخو بداعى الإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 14 نقطة، فى المقابل يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بالتساوى مع إسبانيول. 

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة الكلاسيكو على النحو التالى:

 حراسة المرمى: كورتوا ، نافاس ، كاسيا

الدفاع: راموس ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، أودريوزولا ، ريجيلون

الوسط: كروس ، مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردى ، لورينتى ، أسينسيو ، إيسكو ، سيبايوس

الهجوم: ماريانو ، بنزيما ، بيل ، فاسكيز ، فينسيوس جونيور


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدف «كاسونجو»
» أردوغان: مصير الأسد سيقرره الشعب السوري
» «الزعفراني» متفقًا مع «الجبير»: الإخوان أجداد «داعش» و«القاعدة»
» «الحريري»: الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة خلال أيام
» توفير ألبان الأطفال المستوردة بـ 50 جنيهًا
» حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية
» ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟
» "الداخلية": ضبط 20 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات وتنفيذ 910 أحكام
» خطوة جديدة في قضية الأهلي ضد المتجاوزين
» حبس مهندس بحي المعادي بتهمة الرشوة
» 31 أكتوبر.. نظر معارضة منتصر الزيات على حبسه

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس